“Riccione Welcome”, nuovo canale WhatsApp per aggiornamenti quotidiani su eventi e iniziative

L’Amministrazione comunale di Riccione ha attivato un nuovo canale di comunicazione diretto tramite WhatsApp, chiamato “Riccione Welcome”, dedicato a operatori turistici, cittadini e visitatori per ricevere aggiornamenti quotidiani su eventi, mostre, concerti e iniziative sul territorio.

Il canale si aggiunge ai già attivi profili social “Città di Riccione” e “Riccione Welcome”, nonché ai portali istituzionali e turistici comune.riccione.rn.it e riccione.it.

Per iscriversi è possibile accedere tramite il link diretto disponibile su riccione.it, sui profili social del Comune o copiando questo link nel browser: https://bit.ly/waRiccioneWelcome. Dopo aver cliccato su “Iscriviti”, è consigliato attivare le notifiche per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale.

L’assessore al Turismo, Mattia Guidi, sottolinea l’importanza dello strumento: «Con oltre il 97% di penetrazione tra gli utenti Internet italiani, WhatsApp è uno degli strumenti di comunicazione più efficaci e immediati. Il canale ufficiale ci permette di fornire informazioni in tempo reale a cittadini e turisti, migliorando l’esperienza di chi vive e sceglie Riccione. Invito tutti ad iscriversi e a condividere queste informazioni con gli ospiti.»

Gli operatori turistici sono inoltre invitati a promuovere attivamente il canale tra i propri clienti, per assicurare un accesso tempestivo alle informazioni durante il soggiorno in città.

Un’iniziativa che punta a rafforzare il dialogo e la fruizione di una città dinamica e sempre più attenta alle esigenze di residenti e visitatori.