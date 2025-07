Riccione, tentativo di furto sventato in una pizzeria: arrestato un 36enne campano

Un tentativo di furto a Riccione si è concluso con un arresto all’alba di ieri in viale Dante, dove un uomo di 36 anni, originario della Campania e senza fissa dimora, è stato bloccato dai carabinieri dopo aver cercato invano di entrare in una pizzeria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e sottoposto a un provvedimento di ritorno nel comune di Rimini, aveva forzato una finestra del locale, ma l’attivazione del sistema di allarme lo ha costretto a fuggire in bicicletta.

Le ricerche delle forze dell’ordine sono state facilitate dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del locale, che hanno permesso di riconoscere il sospetto. Poco dopo il tentativo, una pattuglia dei carabinieri lo ha intercettato e fermato.

Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto addosso al 36enne un portafoglio appena rubato a una donna delle pulizie, la quale aveva denunciato il furto poco prima dell’arresto. Per questi motivi, l’uomo è stato accusato di furto aggravato e tentato furto in esercizio pubblico, aggravati dalla recidiva.