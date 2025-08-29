Riccione, si chiude la quinta edizione del Family Show: divertimento e magia al centro della città

Cinque serate, una nuova location e un pubblico entusiasta: così si è conclusa la quinta edizione del “Riccione Family Show – Estate Magica”, l’evento gratuito ideato dal consorzio Riccione Family Hotels, ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate riccionese.

Per la prima volta lo spettacolo ha lasciato il Parco degli Olivetani, dove si erano svolte le precedenti edizioni, per approdare in Piazzale Ceccarini, davanti al Palazzo del Turismo. La scelta ha permesso di ospitare un pubblico più ampio, portando la festa nel cuore della città. Il presidente del consorzio, Andrea Ciavatta, ha sottolineato come l’evento sia cresciuto di stagione in stagione, diventando parte integrante della vita estiva della città e coinvolgendo non solo gli ospiti degli alberghi, ma anche turisti e residenti.

Le cinque repliche hanno scandito un’estate di divertimento e magia, con Checco Tonti alla guida dello spettacolo. Accanto a lui, un cast di artisti che ha conquistato grandi e piccoli, dal clown e giocoliere Alex Vignoto al Duo Kaos, già applaudito lo scorso anno, fino a nuove presenze come Eddy Mirabella, noto come Sick du Soleil, volto di Colorado e Zelig. Lo spettacolo ha mantenuto la formula vincente: comicità, acrobazie e magia in grado di coinvolgere tutte le generazioni.

Secondo Ciavatta, il Family Show è cresciuto diventando un momento di comunità, dove riccionesi e turisti condividono emozioni e divertimento. Il successo della quinta edizione è stato possibile anche grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione di Le Befane Shopping Centre, partner storico dell’iniziativa.

L’assessore al Turismo e agli Eventi, Mattia Guidi, ha spiegato che il cambio di location ha reso lo spettacolo più accessibile e centrale, confermando l’importanza di eventi dedicati alle famiglie, target chiave per la città.

Il consorzio guarda già alla prossima edizione del 2026, con l’obiettivo di continuare a crescere e regalare nuove emozioni a tutte le famiglie che scelgono Riccione. Con questa quinta edizione, il Family Show si conferma non solo uno degli eventi più attesi dell’estate, ma anche una vetrina di eccellenza per la città, capace di unire intrattenimento, turismo e comunità.