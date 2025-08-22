Riccione, seconda asta deserta per l’ex colonia Bertazzoni: futuro ancora incerto

Il destino dell’ex colonia Bertazzoni resta appeso a un filo. Anche la seconda asta pubblica, che riguardava l’imponente struttura di 8 mila metri quadrati – di cui 4.900 edificabili – non ha trovato acquirenti, lasciando in sospeso il progetto di riqualificazione della zona sud della città.

L’immobile, inagibile dal 2021, era stato messo in vendita dal Comune a luglio scorso con una base di partenza di 6,2 milioni di euro. Nonostante il prezzo sia stato successivamente ridotto, nessuno si è fatto avanti, confermando le difficoltà nel trovare un compratore disposto a investire nel colosso cittadino.

La giunta comunale, però, non sembra intenzionata a fermarsi. La ricerca di un acquirente resta un passaggio fondamentale per dare attuazione al piano di trasformazione urbana, pensato per rilanciare l’area con un progetto strutturale e duraturo. La sindaca Angelini ha sottolineato come l’operazione faccia parte di una strategia più ampia e coerente con il mandato ricevuto dai cittadini, finalizzata a una profonda riqualificazione della città.

Per ora, l’ex colonia Bertazzoni continua a guardare al futuro con incertezza: le aste deserte rappresentano solo un ostacolo temporaneo in un percorso più ampio di trasformazione urbana che il Comune intende portare avanti.