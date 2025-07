Riccione premia Franca Bortolamasi: una storia d’amore lunga 65 anni con la Perla Verde

Un legame che attraversa generazioni e stagioni della vita, nato nel 1959 e consolidato negli anni, quello tra Franca Bortolamasi e la città di Riccione. La turista emiliana, originaria di Carpi (Modena), è stata premiata ieri con il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” dall’assessore al Turismo Mattia Guidi, un attestato che simboleggia la stima e la gratitudine della città per chi ne ha fatto un luogo speciale nel proprio cuore.

Franca, nata nel 1947 e residente a Carpi, ha iniziato a frequentare Riccione fin da bambina, trascorrendo le vacanze estive con la famiglia. Da allora, Riccione è diventata parte integrante della sua vita, compagna fedele di ogni estate e custode di ricordi indelebili. “Riccione è come una seconda pelle – racconta Franca –. Qui mi piace tutto, mi sento accolta, sicura.” Le serate giovanili erano illuminate dai dancing storici come il Florida, il Vallechiara, il Villa Alta con il suo suggestivo panorama e l’Altromondo. Con il marito, con cui è sposata da 57 anni, ha continuato a vivere e amare la Perla Verde, trasmettendogli lo stesso affetto profondo per la città.

Dal 1990 Riccione è diventata una seconda casa grazie all’acquisto di un appartamento in viale Milano. Da quel momento le vacanze sono diventate più lunghe e frequenti, e ogni ritorno ha rafforzato il loro legame. Franca frequenta da 35 anni la spiaggia 84 della famiglia Rossi, con cui ha costruito un rapporto di amicizia e stima.

Tra le ragioni che rendono speciale Riccione, Franca cita l’atmosfera vivace e spensierata, la cucina romagnola – con una preferenza per le cene di pesce – e il calore umano che si respira tra bagnini, commercianti e residenti. Un episodio particolarmente significativo ha rafforzato la sua fiducia nella città: nel 2013, durante una vacanza, la madre, affezionata a Riccione fin dal 1926, ha avuto un malore ed è stata assistita prontamente e con grande cura dall’Ospedale Ceccarini.

“È un amore eterno quello che provo per Riccione – conclude Franca –. Mi piaceva da bambina, a vent’anni, a trenta, e continua a piacermi anche oggi, nonostante qualche acciacco. Questa città ha sempre qualcosa da offrire a ogni generazione e in ogni fase della vita”.

Con questa motivazione, ieri è stato ufficialmente consegnato il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” a Franca Bortolamasi, che porta avanti con orgoglio un legame lungo oltre sei decenni con la Perla Verde.