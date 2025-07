Riccione piange Carmen Casadei, ex consigliere Pd e storica vicepreside

È venuta a mancare a 66 anni Carmen Casadei, figura nota della politica e dell’istruzione locale. Riccionese, ex consigliera del Partito Democratico, Carmen ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, sia come docente di inglese sia per oltre vent’anni come vicepreside presso l’Istituto Marco Polo di Rimini.

La passione per l’impegno civile era radicata nella sua famiglia: suo padre Gastone era stato un amministratore del PCI, e oggi il figlio Lorenzo prosegue l’impegno politico nel Pd, ricoprendo il ruolo di consigliere.

La famiglia, nel rispetto della volontà della defunta, ha richiesto di destinare eventuali donazioni alla parrocchia locale e all’Istituto Oncologico Romagnolo, preferendo rinunciare ai fiori.

Il funerale si terrà mercoledì 23 luglio, data in cui amici, colleghi e cittadini potranno dare l’ultimo saluto a una donna che ha segnato la vita pubblica e scolastica della zona.