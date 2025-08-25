Riccione Paese si veste di Natale in piena estate: successo per il “Summer Christmas” tra mercatini, “neve” e Babbo Natale

Nel cuore dell’estate è arrivata la magia del Natale. Lo scorso weekend, le vie e le piazze dell’antico borgo di Riccione Paese si sono trasformate in un vero e proprio villaggio natalizio grazie all’evento “Summer Christmas”, organizzato dal Comitato Riccione Paese.

Tra abiti sbracciati, sandali ai piedi e temperature tipicamente agostane, la sorpresa più grande è stata una suggestiva nevicata che ha incantato grandi e piccoli, regalando un’esperienza unica e fuori dal tempo.

Un borgo illuminato come a dicembre

L’iniziativa ha richiamato un pubblico numeroso, attratto dall’atmosfera speciale fatta di luci scintillanti, scenografie colorate e dettagli luccicanti. Per un intero fine settimana, il borgo è diventato il palcoscenico di mercatini a tema, spettacoli di strada, musica, truccabimbi e baby dance.

Non sono mancati gli alberi di Natale addobbati, una grande slitta e il momento più atteso dai bambini: l’arrivo di Babbo Natale.

La magia della neve d’agosto

Tra gli ingredienti più sorprendenti dell’evento, la neve che scendeva dal cielo ha suscitato meraviglia tra i visitatori, creando un contrasto inedito con il sole estivo e rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

“Summer Christmas” è riuscito così a portare la tradizione e il calore delle feste nel cuore dell’estate, offrendo ai visitatori una parentesi di magia capace di unire divertimento e suggestione.