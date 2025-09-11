Riccione, nuovo senso unico sperimentale in viale Ionio: ordinanza valida fino al 31 gennaio 2026

Cambia la viabilità in città: con l’Ordinanza n.717 del 9 settembre 2025, l’Amministrazione comunale ha disposto l’istituzione di un senso unico di marcia in viale Ionio, nel tratto compreso tra viale Capri e il parcheggio della scuola media, con direzione consentita da Cattolica verso Rimini.

La nuova segnaletica è entrata in vigore ieri, 10 settembre, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la fluidità del traffico e garantire maggiore sicurezza stradale. Contestualmente è stata adottata anche una misura attesa dai residenti: la rimozione del divieto di sosta 0-24 sul lato mare della strada, così da agevolare chi abita nella zona.

Il provvedimento avrà carattere sperimentale fino al 31 gennaio 2026. Durante questi mesi l’Amministrazione monitorerà gli effetti della modifica con l’intenzione di raccogliere osservazioni, suggerimenti e valutare se rendere definitiva la nuova organizzazione della viabilità.

La sindaca Daniela Angelini invita i cittadini a sentirsi parte attiva del processo:

«Siamo consapevoli dell’impatto che ogni cambiamento alla viabilità può comportare ed è proprio per questo che vogliamo verificare insieme ai residenti l’effettivo miglioramento della circolazione. Sarà nostra cura raccogliere osservazioni e suggerimenti durante questo periodo di sperimentazione».

Con questo intervento Riccione si muove dunque nella direzione di una mobilità più ordinata e sicura, cercando al tempo stesso di rispondere concretamente alle sollecitazioni dei cittadini.