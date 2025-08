Riccione, nudo tra le auto in sosta: denunciato per atti osceni durante i controlli anti-degrado in zona Alba

Era nascosto tra i veicoli parcheggiati, nei pressi di un bar affollato del quartiere Alba, quando è stato sorpreso da un agente in borghese mentre si stava masturbando. Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti dello stesso tipo, è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e ieri, domenica 3 agosto, durante un vasto blitz condotto dalla Polizia Locale di Riccione per contrastare il degrado notturno.

L’operazione, scattata in risposta a una raffica di segnalazioni di residenti ed esercenti della zona, ha visto l’impiego di 15 agenti, due pattuglie in abiti civili e l’unità cinofila. Gli accertamenti sono partiti già nei giorni precedenti, con controlli discreti mirati a raccogliere elementi utili a costruire l’intervento. Il bilancio è pesante: 30 persone identificate, 4 minimarket sanzionati per un totale di oltre 6.000 euro, e numerosi casi di somministrazione illegale di alcolici a minori.

In particolare, è stato scoperto un esercente che all’interno del proprio negozio preparava cocktail superalcolici per ragazzini, travasando la vodka in bottigliette d’acqua per eludere eventuali controlli. Nei suoi confronti, oltre alla sanzione, scatterà la segnalazione alla Prefettura per le misure accessorie previste dalla normativa.

Nel corso del servizio sono stati identificati anche sei senzatetto accampati tra giardini e parcheggi sotterranei, tutti allontanati. Tre persone sono state multate per accattonaggio molesto, mentre altre quattro hanno ricevuto una sanzione per ubriachezza. Tutti i soggetti sono stati invitati a lasciare la zona.

Il Comune punta ora su una sinergia tra forze dell’ordine, attività economiche e servizi ambientali per restituire decoro e sicurezza a una delle aree più frequentate della città. La linea della Polizia locale è netta: tolleranza zero verso illegalità, abusi e comportamenti che ledono la vivibilità urbana. I controlli, fa sapere il Comando, proseguiranno con cadenza costante per tutta l’estate.