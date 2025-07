Riccione. Madonna del Mare tra veleggiata storica, processione in Adriatico e fuochi d’artificio. L’archeologo Stefano Medas apre le celebrazioni con un viaggio nel Mediterraneo antico. Da domani sera, venerdì 18 luglio alle 21:15, presso la sede del Club Nautico

Tre giorni di eventi, tradizione e celebrazioni religiose per rinnovare il legame tra Riccione e il suo mare. Da domani, venerdì 18 luglio, prende il via la Madonna del Mare, una delle celebrazioni più sentite dalla comunità riccionese, che unisce cultura marinaresca, fede popolare e spettacolo in un appuntamento diventato simbolo dell’identità cittadina.

Il programma

Venerdì 18 luglio, ore 21:15 – Club Nautico di Riccione

Ad aprire la manifestazione sarà l’incontro culturale “Archeologia della navigazione. Il Mediterraneo antico”, con Stefano Medas, tra i massimi esperti italiani di archeologia navale, in dialogo con Roberto Leardini, presidente del Club Nautico. Un’occasione per approfondire la cultura marittima che ha plasmato l’Adriatico.

La navigazione ha rappresentato per millenni il motore dei contatti e degli scambi nel Mediterraneo. Attraverso fonti archeologiche, storiche ed etnografiche, Archeologia della navigazione ricostruisce tecniche, rotte, scafi, vele, religiosità e paure delle genti di mare. Un viaggio affascinante tra le navi da guerra e da trasporto dell’antichità, i loro equipaggi e le esplorazioni oltre le Colonne d’Ercole.

Al centro del racconto ci sarà anche la Saviolina, l’antico lancione romagnolo simbolo di Riccione, oggetto di studi e restauri da parte dello stesso Medas. La serata sarà arricchita da contrappunti sonori live di Onorino Tiburzi.

Sabato 19 luglio, ore 17:00 – Porto di Riccione

Nel weekend torna la spettacolare veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna, che porterà in mare le coloratissime vele delle Mariegole e di altri antichi scafi. Un momento molto atteso, tra emozione e suggestione, che celebra la tradizione marinara e il legame tra gli uomini e il mare.

Domenica 20 luglio – Porto di Riccione

La giornata conclusiva sarà dedicata alla spiritualità e al ricordo: alle 9:30 il programma prevede la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare e la processione in mare con la Saviolina e le imbarcazioni storiche.

In serata, alle 21:15, nel piazzale del porto, si terrà la Santa Messa solenne, presieduta dal vescovo emerito Francesco Lambiasi, seguita dal tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare, che chiuderà la festa con un cielo illuminato da luci e colori.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

La festa della Madonna del Mare affonda le radici nella fede popolare e nelle parrocchie di Riccione, dove la devozione alla Madonna – protettrice del mare e di chi lo vive ogni giorno – è ancora viva e sentita. Un legame profondo, quello tra i marinai e la loro patrona, che qui prende forma concreta nella statua della Madonna del Mare, collocata di fronte al Club Nautico, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte, come a proteggere chi salpa e chi ritorna. Un simbolo amatissimo dalla comunità, che ogni anno si ritrova per celebrare insieme le proprie radici, la propria identità e il cuore pulsante della città: il porto.

La manifestazione è promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con Club Nautico, Lega Navale, Cooperativa Bagnini, Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Riccione, Ufficio Locale Marittimo di Riccione e le parrocchie cittadine.

Comune di Riccione