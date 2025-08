Riccione, lite di coppia sul lungomare finisce con un’aggressione: lui la colpisce in faccia col telefono. Ieri la doppia misura cautelare: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Un litigio tra una coppia, scoppiato nel cuore della notte sul lungomare di Riccione, si è concluso con un’aggressione che ha portato all’arresto di un uomo di 40 anni. È accaduto tra venerdì e sabato, in una zona centrale e affollata, dove i carabinieri sono intervenuti dopo che la compagna dell’uomo è stata colpita al volto con un cellulare.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo – nel pieno della discussione – avrebbe afferrato lo smartphone che aveva in mano e lo avrebbe usato come oggetto contundente, colpendo la donna al naso. La vittima ha riportato una ferita giudicata guaribile in cinque giorni. L’uomo è stato immediatamente fermato e arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Ieri, lunedì 4 agosto, si è tenuta l’udienza di convalida davanti alla giudice Elisa Giallombardo. Il 40enne, assistito in aula dall’avvocata Gabriella Giuliani, è comparso in giudizio per direttissima. Il tribunale ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti una doppia misura cautelare: il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico.