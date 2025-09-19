Riccione. La riccionese Michelle Lufo selezionata a X Factor 2025

Grande orgoglio per la città di Riccione. La giovane Michelle Lufo, 23 anni, conquista pubblico e giudici alle audizioni della trasmissione televisiva X Factor 2025. Nella seconda puntata andata in onda giovedì 18 settembre, Michelle si è esibita in una personale interpretazione della cover “Al telefono” di Cesare Cremonini, emozionando il pubblico e i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia.

Da sempre appassionata di musica – passione nata già all’età di 15 anni – la riccionese Michelle porta avanti i suoi sogni coltivando il talento musicale parallelamente al suo lavoro come cameriera a Riccione.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla giovane riccionese in occasione della trasmissione televisiva alla sua 19esima edizione: “Siamo orgogliosi di Michelle, una giovane riccionese che con impegno e passione sta portando il nome della nostra città in una vetrina nazionale di prestigio come X Factor. La sua storia è un esempio di determinazione e dedizione, e siamo certi che continuerà a regalarci emozioni e soddisfazioni. La città di Riccione è vicina ai giovani e ai loro talenti, un segnale estremamente positivo per la nostra comunità”.

Comune di Riccione