Riccione, interruzione di energia elettrica martedì 9 settembre per lavori programmati. Ecco le vie interessate

L’amministrazione comunale di Riccione informa i cittadini che martedì 9 settembre 2025 è prevista un’interruzione di energia elettrica a causa di lavori programmati sugli impianti da parte di e-Distribuzione. L’intervento avrà luogo dalle 8:00 alle 12:30 e interesserà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.

Le vie coinvolte dall’interruzione sono:

Viale Veneto : civici 151, 155, 159, 1x, 135a, 135x, 137x, 157x, da 120 a 132 e 132a

Viale Vicenza : civici da 1 a 5, da 9 a 15, 13a, da 4 a 16, 2a, 4a, 6a, 16a

Viale Verona : civici 3, da 11 a 13, 9a, da 6 a 10, 4a, 8a

Viale Mestre : civici 1, 15x, 17x

Viale Valtellina: civici 1a, 2x

Durante i lavori, e-Distribuzione raccomanda di non utilizzare ascensori e di prestare attenzione, poiché l’energia elettrica potrebbe essere riattivata temporaneamente per brevi periodi.

Per eventuali segnalazioni di guasti, i cittadini possono contattare il Numero Verde 803.500. Per ulteriori dettagli sulle interruzioni o sui lavori programmati, è possibile consultare il sito ufficiale di e-Distribuzione, inviare un SMS al numero 320.2041500 indicando il codice POD della bolletta o scaricare l’app gratuita dell’azienda.