Santarcangelo. In via di conclusione la sanificazione al nido d’infanzia Rosaspina

Stanno volgendo al termine le operazioni di disinfestazione e sanificazione del nido d’infanzia Rosaspina, che nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha messo in atto rinviando di conseguenza l’avvio dell’attività educativa.

A seguito delle misure di disinfestazione, che hanno riguardato in maniera estesa l’area in cui è situato l’edificio compresi il parco Spina e i parcheggi limitrofi, nella giornata di domani (sabato 13 settembre) sono programmati gli ultimi interventi di sanificazione, che richiederanno circa due giorni per garantire la piena efficacia dei prodotti utilizzati.

Lunedì 15 settembre si svolgeranno quindi le operazioni conclusive per la sistemazione degli spazi e delle aree, così da poter accogliere – salvo ulteriori complicazioni non prevedibili allo stato attuale – le bambine e i bambini a partire da martedì 16 settembre.

Comune di Santarcangelo