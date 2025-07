Riccione, i piloti del GT World Challenge infiammano il pubblico al media event prima del weekend motoristico di Misano

Grande entusiasmo a Riccione per il media event del GT World Challenge Europe, che ha portato in città i protagonisti del campionato per un pre-weekend ricco di energia, musica e passione per i motori.

L’appuntamento, organizzato alla vigilia dell’evento in programma al Misano World Circuit, ha visto i piloti incontrare i fan tra selfie, autografi e una folla internazionale accorsa per l’occasione.

“FICO fellas on fire” scrive il Misano World Circuit sui social, raccontando l’atmosfera accesa che ha accompagnato l’evento, impreziosito dalla presenza di nomi di spicco del motorsport. Tra questi, il carisma globale di Ajith Kumar, star indiana accolta da una vera e propria ovazione, e l’energia coinvolgente di Alberto Naska.

Non sono mancati grandi nomi della pista come Raffaele Marciello, Jordan Pepper, Dries Vanthoor Martin, Alessio Rovera, Eddie Cheever III, Luca Engstler e Stefano D’Aste, protagonisti di una serata in perfetto stile “pole position”.

Presente anche Stéphane Ratel, fondatore della SRO Motorsports Group, insieme ad Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit, con cui si sta lavorando «per il futuro di Misano nel calendario internazionale».

Un’anteprima spettacolare che ha acceso i riflettori sul fine settimana motoristico, pronto a regalare emozioni sulla pista romagnola.