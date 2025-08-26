Riccione, i comune organizza la “Gita con papà” nel Parco naturale del Monte San Bartolo

Tornano a Riccione le emozioni della “Gita con papà”, l’iniziativa gratuita promossa dalla commissione Pari opportunità del Comune, pensata per rafforzare il legame tra genitori e figli attraverso momenti di gioco, esplorazione e scoperta della natura. L’appuntamento è fissato per sabato 13 settembre nel suggestivo Parco naturale del Monte San Bartolo, che coniuga boschi collinari, macchia mediterranea e panorami sul mare.

I partecipanti, bambini e ragazzi dai 4 anni in su, saranno guidati da Cristina Romagnoli, guida ambientale escursionistica e accompagnatrice turistica, lungo un percorso medio-facile di circa quattro chilometri, con un dislivello di cento metri. A ciascun giovane esploratore sarà consegnata una mappa speciale per rendere l’esperienza più coinvolgente e stimolare curiosità e attenzione verso la biodiversità del territorio.

La giornata prevede momenti di gioco e di piccole sfide tra genitori e figli, con la possibilità di imparare a conoscere alberi secolari e curiosità nascoste del mondo vegetale. La camminata si concluderà in uno spiazzo panoramico a picco sul mare, dove i partecipanti consumeranno il pranzo al sacco e parteciperanno a un laboratorio creativo dedicato agli alberi, pensato per stimolare fantasia e complicità tra papà e figli.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione via mail all’indirizzo pariopportunita@comune.riccione.rn.it