Riccione. Fondazione Cetacea: la tartaruga marina Futura tornerà in mare all’alba di giovedì 31 luglio

Fondazione Cetacea vi invita al suo rilascio all’alba, organizzato in collaborazione con La Saponaria e Zest Lab

Giovedì 31 luglio alle prime luci dell’alba tornerà in mare la tartaruga marina Caretta caretta Futura, dopo alcuni mesi di ricovero al Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle tartarughe marine di Riccione gestito dalla Fondazione Cetacea.

Futura era arrivata a seguito di una cattura accidentale nelle reti a strascico di un pescatore della marineria di Cesenatico, che ha prontamente chiamato l’associazione riccionese per il recupero: futura presentava i sintomi di un principio di annegamento.

Futura è stata battezzata così dalla community de La Saponaria, che l’ha adottata insieme ad un’altra tartaruga nominata Mirtilla, già rilasciata alla spiaggia delle due Sorelle in Provincia di Ancona, in collaborazione con i Traghettatori del Conero.

L’appuntamento è alle 5.30 alla spiaggia libera della Baia Flaminia nei pressi di “Abbaia Flaminia”, la stessa dove nel 2019 aveva nidificato la tartaruga “Luciana”, allora il nido più a nord che mai era stato segnalato nel Mediterraneo, e che aveva dato il via ad una grande mobilitazione di cittadini e turisti impegnati per più di 60 giorni nella sua tutela fino alla schiusa.

Al termine del rilascio si potrà far colazione presso la pasticceria Zest lab in Viale Belgrado, 9 a Pesaro: parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Cetacea per la cura degli esemplari attualmente ricoverati al Centro di Recupero.

Parteciperanno al rilascio i rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Capitaneria di Porto.



Fondazione Cetacea