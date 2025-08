Riccione, fiamme in carrozzeria: incendio domato ma in due finiscono all’ospedale

Attimi di apprensione nella serata di martedì 29 luglio, in una carrozzeria di via Circonvallazione, dove un principio di incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e l’assistenza del personale sanitario del 118. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 19, sprigionandosi dal reparto di saldatura al piano terra dell’officina.

La rapidità di reazione da parte del titolare e dei dipendenti è stata decisiva per contenere i danni. È stato infatti lo stesso personale dell’azienda a impugnare gli estintori e spegnere le fiamme prima che potessero propagarsi e trasformare l’incidente in una tragedia.

Due le persone coinvolte: il proprietario dell’attività e un lavoratore sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale Ceccarini. Secondo quanto accertato, entrambi avrebbero inalato fumo o residui dell’estintore durante le operazioni di spegnimento. Le loro condizioni non desterebbero comunque preoccupazione, ma sono stati sottoposti a esami precauzionali.

I vigili del fuoco, giunti sul posto subito dopo l’allarme, hanno effettuato un sopralluogo tecnico e messo in sicurezza l’area interessata. Le attrezzature compromesse dalle fiamme sono state dichiarate momentaneamente inagibili, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Proseguono le verifiche per stabilire con precisione le cause dell’incendio e le modalità per il ritorno alla piena operatività.