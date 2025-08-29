Riccione, due giorni dedicati a creatività, artigianato e sapori autentici con Wanderlust Officina Creativa

Torna a Riccione il 6 e 7 settembre “Wanderlust Officina Creativa”, l’evento che celebra artigianato di qualità, creatività e sapori autentici. Per due giorni, dalle 17 alle 23, il parco di Villa Mussolini si trasformerà in un vivace villaggio della creatività, pronto ad accogliere visitatori di tutte le età con un programma ricco e variegato.

Passeggiando tra gli spazi verdi, sarà possibile scoprire il “creative market”, con esposizioni di prodotti artigianali, oggetti d’arte, di moda ed eco-sostenibili. L’evento invita a riscoprire il piacere delle cose fatte a mano e a condividere momenti di relax immersi nella bellezza della villa affacciata sul mare.

Non mancheranno i laboratori e workshop interattivi: i bambini potranno creare mongolfiere personalizzate, trasformare cartoline bianche in tele colorate, sperimentare collage, pittura con le dita e tecniche di riciclo, oltre a divertirsi con giochi di una volta e letture animate. Gli adulti avranno l’opportunità di cimentarsi con corsi di uncinetto, macramè, passeggiate guidate alla scoperta della storia di Riccione, sedute di yoga al tramonto e degustazioni di formaggi selezionati. Alcune attività saranno gratuite, altre prevedono un piccolo contributo per i materiali.

La manifestazione offrirà anche un’area degustazioni con prodotti locali e selezioni gastronomiche, accompagnata da musica e dj set, creando un’esperienza immersiva per tutti i partecipanti.

L’ingresso giornaliero costerà 3 euro, gratuito per bambini sotto i 12 anni e per persone con disabilità, mentre il biglietto per l’intero weekend sarà di 5 euro.

L’evento è organizzato dal Consorzio Riccione Intrattenimento in collaborazione con l’associazione Wanderlust Makers e si distingue per l’attenzione alla qualità e alla sostenibilità, promuovendo la passione e l’impegno degli artigiani locali.