Riccione: da martedì 15 luglio una settimana di eventi per bambini tra circo, burattini, laboratori e letture in spiaggia

Fantasia, risate e creatività: è all’insegna del divertimento per i più piccoli che si apre la nuova settimana a Riccione. Da martedì 15 luglio, il programma di iniziative dedicate ai bambini propone una serie di appuntamenti che spaziano dall’arte circense ai burattini, dalle letture animate ai laboratori creativi e storici, fino al mercatino dei giochi usati.

Martedì 15 luglio: il “Riccione Family Show” accende piazzale Ceccarini

Il primo appuntamento è fissato per martedì 15 luglio alle 20:30 in piazzale Ceccarini con il “Riccione Family Show”, rassegna di circo-teatro sotto le stelle promossa dal Consorzio Riccione Family Hotels. L’iniziativa trasformerà il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto, dove le famiglie potranno assistere a uno spettacolo vivace e coinvolgente.

Protagonista sarà Alex Vignoto, noto al pubblico dei più piccoli per il suo personaggio “Giani”, il simpatico manutentore che con sketch e numeri inediti regalerà risate e stupore. Sul palco anche il Duo Kaos, che unisce danza, teatro e acrobazia in un’esibizione elegante e dinamica. A completare il cast, Eddy Mirabella, in arte Eddy, artista dalla comicità travolgente e dall’equilibrismo raffinato, conosciuto anche per le sue performance a Zelig e ribattezzato con ironia “Eddy Sick du Soleil”. Una serata all’insegna della leggerezza e del talento per tutte le età.

Mercoledì 16 luglio: burattini, laboratorio al Museo e mercatino dei giochi

La festa continua mercoledì 16 luglio, alle 21:30 in piazza Matteotti, con lo spettacolo di burattini “Due Burattini e un bebè”, a cura di Vladimiro Strinati nell’ambito della rassegna “Pane, Burro e Burattini”. Protagonisti i classici Fagiolino e Sganapino, alle prese con l’imprevisto arrivo di un bebè che sconvolge la loro routine comica. In scena anche suore, vicini invadenti e celebri maschere della Commedia dell’arte come Colombina, in uno spettacolo ispirato alla slapstick comedy e alle comiche di Stanlio e Ollio e Charlot.

Sempre il 16 luglio, alle ore 21, il Museo del Territorio “Luigi Ghirotti” ospiterà il laboratorio “Argilla, colore e tanto splendore”, durante il quale i bambini potranno realizzare e decorare lastre architettoniche in terracotta. L’attività, pensata per bambini dai 5 ai 13 anni, ha un costo di 5 euro e richiede prenotazione (tel. 0541 600113 – museo@comune.riccione.rn.it).

Dalle 20 alle 23:30, in corso Fratelli Cervi a Riccione Paese, torna inoltre il mercatino “Il Paese delle Meraviglie”, spazio dedicato allo scambio e alla vendita di giochi usati, protagonisti bambini e famiglie.

Eventi in spiaggia: letture animate e archeologia per piccoli esploratori

La Biblioteca Comunale e il Museo del Territorio portano cultura e divertimento anche sotto l’ombrellone. Martedì 15 luglio, alle ore 17:30 presso lo stabilimento balneare zona 26, si svolgeranno letture animate per bambini dai 3 ai 9 anni.

Giovedì 17 luglio, sempre alle 17:30, lo stabilimento zona 125 ospiterà invece un laboratorio archeologico pensato per bambini dai 5 ai 13 anni, con attività manuali e contenuti storici adatti a tutte le curiosità infantili.

“Riccione mette al centro il benessere e la felicità dei bambini, veri protagonisti dell’estate”, è il messaggio che arriva dal Comune tramite il comunicato diffuso oggi, lunedì 14 luglio. Una proposta ricca e variegata che conferma la vocazione family-friendly della città romagnola.