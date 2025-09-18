Riccione, da domani il “Beer Fest” a Villa Lodi Fè: tre giorni di birra, musica e sapori

La Regina dell’Adriatico si prepara a brindare: da domani, venerdì 19 settembre, fino a domenica 21, il parco di Villa Lodi Fè ospiterà l’edizione 2025 del “Riccione Beer Fest”, una tre giorni all’insegna di birra, gastronomia e divertimento.

Per tutto il weekend protagoniste assolute saranno le birre chiare e scure, servite nei tradizionali boccali, affiancate da una proposta culinaria varia e gustosa. Il tutto in un’atmosfera festosa che richiama le celebri feste tirolesi e bavaresi.

Immancabile il momento spettacolare della kermesse: la tradizionale apertura del fusto di legno a caduta, rito tipico delle feste dell’Europa centrale, che prevede il colpo di martello sul rubinetto per far partire la birra direttamente per gravità.

Ad accompagnare i brindisi, tanta musica: “A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà l’animazione del dj set con le musiche popolari e folkloristiche, alternate alle hit più conosciute, che accompagneranno la festa dall’inizio alla fine”, sottolineano gli organizzatori.

Ecco gli orari della manifestazione:

Venerdì 19 settembre dalle 17 alle 24

dalle 17 alle 24 Sabato 20 settembre dalle 12 fino a mezzanotte

dalle 12 fino a mezzanotte Domenica 21 settembre dalle 12 alle 22

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Il “Beer Fest” è organizzato dal Consorzio Riccione-Intrattenimento, con il patrocinio del Comune di Riccione.

Tre giorni per vivere Riccione con lo spirito allegro e conviviale della birra: tra un boccale levato e una canzone sparata dal dj set, il weekend promette di scorrere… rigorosamente a tutta schiuma.