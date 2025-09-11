Riccione, convocato il Consiglio Comunale per lunedì 15 settembre

Il Presidente del Consiglio Comunale Simone Gobbi ha ufficialmente convocato una nuova seduta del Consiglio Comunale di Riccione per la serata di lunedì 15 settembre 2025 alle ore 20.00, presso la Civica Residenza.

La riunione si terrà in pubblica seduta, secondo quanto previsto dall’art. 64 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

In caso di mancato esaurimento della trattazione o della necessità di una seconda convocazione, l’assemblea si riunirà nuovamente martedì 16 settembre alle ore 18.00, sempre nella sede comunale.

Come previsto dal regolamento, l’avviso di convocazione è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e diffuso ai consiglieri, al sindaco e al segretario comunale.

L’ordine del giorno, allegato alla convocazione, conterrà i punti che il Consiglio affronterà nel prossimo dibattito. Con questa chiamata, l’amministrazione si prepara a un nuovo passaggio istituzionale aperto ai cittadini.