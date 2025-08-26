Riccione, confermato il trasporto scolastico per gli alunni di Raibano: iscrizioni aperte dal 1° al 9 settembre

Anche per l’anno scolastico 2025-2026 il Comune di Riccione conferma il servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni residenti nella zona di Raibano, area storicamente poco servita dal trasporto pubblico.

Il servizio, attivo già negli anni scorsi per garantire l’accesso alla scuola di via Alghero e successivamente esteso al plesso Fontanelle dopo la chiusura della primaria Riccione Ovest, prevede punti di raccolta prestabiliti e un massimo di 30 posti disponibili. La priorità sarà data alle famiglie residenti a Raibano, a chi ha già usufruito del servizio nel 2024-2025 e ai bambini segnalati dai servizi sociali. I posti rimanenti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande.

I percorsi prevedono la salita al mattino entro l’orario di inizio delle lezioni, un rientro a fine mattina (ore 13) e due rientri pomeridiani per la scuola primaria, in corrispondenza dei rientri del martedì e del giovedì. La durata complessiva del tragitto è stimata in circa 30 minuti. Un accompagnatore a bordo garantirà l’ingresso effettivo a scuola dei bambini, che devono essere accolti alle fermate da un genitore o persona adulta delegata.

Le famiglie contribuiranno con una quota annuale di 198 euro, fatta eccezione per i bambini trasferiti dal plesso Riccione Ovest al plesso Fontanelle, per i quali il servizio resta gratuito. Sarà possibile richiedere esenzioni in caso di particolari situazioni familiari, previa valutazione dei servizi sociali.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dall’1 al 9 settembre tramite SPID, CIE o CNS, accedendo alla homepage del Comune di Riccione o al portale dedicato riccioneweb.ecivis.it