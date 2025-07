Riccione celebra l’amore dei coniugi Hummer: 40 anni di matrimonio e di vacanze nella Perla verde

Un legame che dura da quarant’anni è stato celebrato i giorni scorsi con un riconoscimento speciale. La città di Riccione ha conferito il titolo di “Ambasciatori di Riccione nel mondo” ai coniugi austriaci Alois e Romana Hummer, turisti fedelissimi che scelgono la Perla Verde come meta delle loro vacanze da lunghissimo tempo.

La cerimonia si è tenuta presso l’Hotel Imperiale, storica struttura a conduzione familiare gestita dalla famiglia Ferri Aureli, che da decenni accoglie con affetto e stima i signori Hummer. La coppia, che festeggia anche il quarantesimo anniversario di matrimonio, ha ricevuto una targa ricordo dalle mani della famiglia Ferri Aureli, che ha voluto omaggiarli non solo come clienti, ma come amici di lunga data.

A rendere ancora più speciale il momento è stata la presenza dell’assessore al Turismo di Riccione, Mattia Guidi, che ha consegnato ai coniugi l’attestato di “Ambasciatori di Riccione nel mondo”, un gesto simbolico con cui l’amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria gratitudine per l’affetto dimostrati verso la città.

La storia tra Riccione e la famiglia Hummer è una lunga storia d’amore. Risale a oltre cinquant’anni fa, quando la signora Romana, ancora ragazza, trascorreva le estati a Riccione insieme alla madre. Una volta sposata, ha saputo trasmettere quell’affetto anche al marito Alois, dando inizio a una tradizione che li vede ogni estate tornare puntualmente all’Hotel Imperiale per trascorrere alcune settimane di relax e amicizia. Oggi, quella tradizione continua anche con la famiglia del figlio che torna ogni anno a Riccione per le vacanze.

Comune di Riccione