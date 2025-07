Riccione. Casette dell’acqua: l’Amministrazione comunale al lavoro per garantire la continuità del servizio

L’Amministrazione comunale di Riccione è pienamente a conoscenza delle criticità che riguardano le casette dell’acqua presenti sul territorio, con malfunzionamenti che hanno compromesso il regolare utilizzo di alcune strutture.

Tali problematiche sono conseguenza della scadenza del contratto con l’attuale gestore, il quale ha comunicato la propria indisponibilità a proseguire nella gestione del servizio. Alla luce di ciò, l’Amministrazione ha preso atto della situazione e si è attivata per individuare un nuovo soggetto gestore, con l’obiettivo prioritario di mantenere tutte le casette dell’acqua attualmente presenti in città.

Per ridurre al minimo i tempi tecnici e amministrativi di affidamento, si è scelto di procedere con una gara a invito, che si concluderà lunedì 28 luglio. Successivamente a tale data, con l’auspicio di avere trovato un nuovo gestore, sarà possibile affidare formalmente il servizio, assicurando così il ripristino e la piena operatività delle casette dell’acqua sul territorio comunale entro settembre.

Il Comune di Riccione considera questo servizio un presidio utile e importante per la cittadinanza, sia in termini ambientali sia per la qualità della vita, e continuerà ad agire con rapidità e attenzione per garantirne la continuità e l’efficienza.

Comune di Riccione