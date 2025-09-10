Riccione brinda alla prima edizione del Beer Fest. Dal 19 al 21 settembre nel parco di Villa Lodi Fé, tre giorni di festa, musica e convivialità nel cuore della città

Dal 19 al 21 settembre Riccione ospita la prima edizione del “Beer Fest”, un grande evento enogastronomico e musicale di fine estate che promette di trasformare il cuore della città in un palcoscenico di convivialità, tradizione e divertimento, tra sapori autentici e buona musica. Il parco di Villa Lodi Fé diventa un’occasione di incontro aperto a tutti – famiglie, giovani, residenti e turisti – in un clima festoso che richiama le celebri atmosfere tirolesi, dove la festa della birra è parte integrante della cultura e della tradizione. Colori, musica, buon cibo e tanta voglia di stare insieme, con lo staff della spillatura in abiti tipici tra lederhosen e dirndl e bandierine colorate che rallegrano l’ambiente.

Protagoniste saranno le birre chiare e scure del birrificio altoatesino Forst, servite nei classici formati e boccali, insieme a una proposta gastronomica ricca e variegata, dai food truck con hamburger, patatine e fritture, fino all’angolo Aperol dedicato agli aperitivi.

Non mancherà un momento spettacolare con la tradizionale apertura del fusto in legno a caduta, un rito tipico delle feste tirolesi e bavaresi che prevede il colpo di martello sul rubinetto per far sgorgare la birra direttamente per gravità.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà l’animazione del dj set con le musiche popolari e folkloristiche, alternate alle hit più conosciute, che accompagneranno la festa dall’inizio alla fine.

“Il Beer Fest” apre i battenti venerdì 19 settembre dalle 17 alle 24, per proseguire sabato 20 dalle 12 fino a mezzanotte e concludersi domenica 21 dalle 12 alle 22. L’ingresso è libero. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata al weekend successivo, dal 26 al 28 settembre.

Il “Beer Fest” è un evento a cura del Consorzio Riccione Intrattenimento, con il patrocinio del Comune di Riccione.

Comune di Riccione