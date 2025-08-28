Riccione, Assunta Scutto e Alice Bellandi ricevono i nuovi judogi da campionesse del mondo

Martedì scorso, 26 agosto 2025, presso la palestra comunale di via Capri, si è svolta una cerimonia speciale per le judoka italiane Assunta Scutto e Alice Bellandi, recentemente incoronate campionesse del mondo ai Mondiali 2025. Durante lo stage internazionale in corso, le due atlete hanno ricevuto i nuovi judogi ufficiali firmati Adidas, completi del prestigioso backnumber rosso che identifica i detentori del titolo mondiale.

Alla consegna dei judogi era presente anche Simone Imola, assessore allo Sport del Comune di Riccione. I completi sono stati consegnati dall’allenatore delle atlete, Antonio Ciano, davanti a un pubblico composto dai giovani judoka partecipanti allo stage, dai rappresentanti di Adidas e dallo staff della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

Nel judo, il backnumber rosso è un simbolo riconosciuto a livello internazionale: il nome stampato sul retro del judogi identifica ufficialmente i campioni del mondo durante le competizioni. La cerimonia di Riccione ha rappresentato non solo un riconoscimento per i risultati sportivi di Scutto e Bellandi, ma anche un’occasione per trasmettere ai giovani atleti valori come impegno, disciplina e passione per le arti marziali.