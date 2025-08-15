Riccione. Allarme fiamme in viale Orazio Flacco Quinto. Intervengono i Vigili del fuoco. (video)

Riccione, 14 agosto 2025, ore 14:20 – Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia, fortunatamente risolto grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Oggi nel primo pomeriggio, nella zona di viale Orazio Flacco Quinto a Riccione, si è sviluppato un incendio sul tetto di un residence, scatenando il timore tra passanti e residenti. Immediata è stata la mobilitazione dei soccorsi: i Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti sul posto con mezzi e uomini, riuscendo a circoscrivere le fiamme e domare il rogo prima che potesse estendersi oltre il cornicione dell’edificio. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è stato lanciato da un cittadino che, percorrendo il viale, ha notato la densa coltre di fumo innalzarsi dal tetto, segnale di un possibile incendio. In pochi minuti, le squadre antincendio erano già mobilitate.

Sul luogo dell’intervento si sono presentati vari mezzi dei Vigili del Fuoco: l’autoscala, fondamentale per operare dall’alto; l’auto pompa-serbatoio, con acqua e schiumogeno; e un’autobotte, utilissima per rifornire continuamente di acqua. Complessivamente, nove vigili, affiancati da un funzionario giunto per le verifiche tecniche, hanno agilmente contenuto il fronte d’incendio.

Anche la Polizia Locale di Riccione e il personale sanitario del 118 erano già sul posto, pronti a intervenire in caso di necessità. Fortunatamente, le operazioni si sono concluse senza registrare vittime o feriti.