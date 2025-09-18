Riccione, al via la consultazione per il bistrot dello Spazio Tondelli: sarà luogo di arte, gusto e socialità

Un nuovo tassello nella riqualificazione dello Spazio Tondelli. Riccione Teatro ha pubblicato l’avviso di consultazione preliminare per individuare il futuro gestore del bistrot che troverà casa nello storico ex Teatro del Mare, oggi fulcro nazionale della drammaturgia contemporanea e delle arti sceniche.

L’idea non è quella di un semplice punto ristoro di supporto agli spettacoli, ma di un luogo accogliente e vitale, capace di vivere in dialogo costante con la programmazione artistica. “Il nuovo bistrot non sarà soltanto un servizio di ristoro collegato agli spettacoli, ma uno spazio accogliente e vitale aperto stabilmente alla città: luogo di incontro, piccola ristorazione e socialità quotidiana, in dialogo costante con la programmazione artistica e culturale”, sottolinea Riccione Teatro.

Lo spazio sarà aperto tutti i giorni, offrendo l’atmosfera del Tondelli non solo prima e dopo gli eventi, ma anche come punto di aggregazione quotidiana per residenti e visitatori.

La consultazione – spiegano dall’associazione – è rivolta a operatori economici, professionisti, realtà del terzo settore e portatori di interessi collettivi e diffusi. I contributi, le proposte e le manifestazioni di interesse potranno essere inviati fino al 18 ottobre 2025, termine ultimo fissato nell’avviso ufficiale disponibile sul sito di Riccione Teatro.

Un passo che promette di rendere ancora più pulsante lo Spazio Tondelli: non solo palcoscenico d’arte, ma anche caffè culturale e punto di incontro vivo, dove il teatro diventa esperienza… anche a tavola.