Regione Marche: allerta meteo, temporali intensi e venti di burrasca previsti per oggi

La Protezione Civile delle Marche ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle prime ore di oggi, venerdì 29 agosto, fino alla mezzanotte di domani, sabato 30 agosto. La giornata si annuncia instabile, con fenomeni temporaleschi e venti forti che interesseranno soprattutto il settore centro-settentrionale della regione.

Secondo le previsioni, i flussi sud-occidentali, accentuati dallo sbarramento orografico, favoriranno lo sviluppo di temporali, alcuni anche di forte intensità. Il pesarese sarà particolarmente interessato, con precipitazioni in arrivo da ovest verso est, più probabili nella prima parte della giornata.

A rendere la situazione ancora più complessa, il vento: sono attese raffiche da sud-ovest fino a burrasca o burrasca forte. Le zone alto collinari e montane saranno le più esposte, ma attenzione anche ai settori collinari e costieri del centro-nord marchigiano.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione, limitare gli spostamenti non necessari e adottare tutte le precauzioni possibili per contrastare gli effetti dei temporali e dei venti intensi previsti nel corso della giornata.