Ravenna, violenze domestiche a Mezzano: 28enne straniero arrestato dai Carabinieri

A Mezzano, un 28enne di nazionalità straniera è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato dopo la denuncia presentata all’inizio dell’anno dalla compagna, esasperata dalle continue violenze subite.

Dopo aver accertato la fondatezza dei fatti, i militari avevano inizialmente ottenuto un decreto di allontanamento urgente dall’abitazione familiare, con divieto di avvicinamento alla vittima. Tuttavia, la condotta reiterata e violenta dell’uomo ha spinto il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna ad aggravare la misura cautelare.

Il provvedimento si è concretizzato nell’arresto immediato del 28enne, che dopo le formalità di rito è stato trasferito alla Casa Circondariale di Forlì-Cesena, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle violenze domestiche e nella protezione delle vittime.