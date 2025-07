Ravenna, schianto tra Vespa e bici sul ponte di via Trieste: traffico paralizzato, ciclista in gravi condizioni

Un incrocio che diventa trappola, un lunedì mattina qualunque trasformato in emergenza. È successo a Ravenna, sul ponte di via Trieste all’altezza dell’intersezione con la statale Classicana, dove intorno alle 8 si è verificato un violento scontro tra una bicicletta e una Vespa, entrambe dirette verso Marina di Ravenna.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 35 anni, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice rosso. Il conducente dello scooter, invece, ha riportato solo ferite lievi.

Viabilità in tilt fino alla rotonda del ponte mobile

Le ripercussioni sul traffico sono state immediate e pesanti: la circolazione è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso e rilievo, con la Polizia Locale costretta a disporre deviazioni. Le code si sono rapidamente estese, interessando l’intera zona e arrivando fino alla rotonda del ponte mobile. Disagi si sono registrati anche lungo via Canale Molinetto.

Indagini in corso sulle cause

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, mentre la Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’impatto. Al momento, le cause esatte dello scontro restano ancora da determinare.