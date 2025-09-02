Ravenna, incendio a Villa Ballotta di Bagnacavallo: madre e figlia perdono la vita tra le fiamme

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Masiera, frazione di Bagnacavallo, nella tarda serata di lunedì 1° settembre. Un violento incendio divampato all’interno di una villa storica in via Carraia Ballotta è costato la vita a due donne: Giuseppina Fiumi, 95 anni, e la figlia Maria Teresa Santoni, 69 anni.

Le fiamme sarebbero partite dal piano terra dell’abitazione e si sono propagate rapidamente, avvolgendo in pochi minuti la residenza conosciuta in zona come Villa Ballotta, un tempo appartenuta alla famiglia Rasponi. I primi ad accorgersi del rogo sono stati i vicini, che poco prima delle 22 hanno dato l’allarme e tentato di spegnere l’incendio dall’esterno, utilizzando estintori e pompe d’acqua. Ogni sforzo si è rivelato vano.

Secondo le prime ricostruzioni, la 95enne, costretta a letto, non ha potuto fuggire. La figlia avrebbe cercato fino all’ultimo di portarla in salvo, ma entrambe sono rimaste intrappolate tra il fumo e le fiamme. La morte sarebbe sopraggiunta a causa dell’intossicazione da fumi e delle gravissime ustioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi, affiancati dai carabinieri e dal personale del 118. Le operazioni di spegnimento e soccorso si sono protratte fino a tarda notte. Presente anche il pubblico ministero di turno, che ha avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo, al momento ancora da accertare.

La comunità di Masiera è sotto shock: le due donne erano molto conosciute e stimate, e la loro scomparsa ha lasciato un profondo vuoto.