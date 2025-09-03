Ravenna, impatto violento all’incrocio: auto contro moto. Due giovani centauri trasferiti in elisoccorso al Bufalini

Nelle prime luci del mattino, quando il traffico inizia a intensificarsi sulle strade periferiche, un incrocio si trasforma in scena di un dramma improvviso. A San Pietro in Trento, frazione di Ravenna, due giovani su una moto sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha richiesto un intervento rapido e specialistico, culminato con il loro trasferimento aereo verso cure specializzate.

L’episodio si è verificato intorno alle 8 di oggi, mercoledì 3 settembre 2025. Il conducente, un ragazzo di 26 anni, era alla guida di una Yamaha e procedeva lungo via Rampina, con una ragazza di 22 anni seduta dietro di lui. All’altezza dell’incrocio con via Sullo, che prosegue in via Minarda, la moto ha urtato la fiancata destra di una Lancia Y condotta da una donna. L’impatto ha scaraventato i due giovani sull’asfalto, richiedendo l’immediato arrivo dei sanitari del 118.

Valutate le condizioni, i feriti sono stati elitrasportati all’ospedale Bufalini di Cesena: entrambi versano in uno stato di media gravità, ma fortunatamente non corrono pericolo di vita. Un episodio che lascia il segno su una giornata ordinaria, con le indagini in corso per chiarire la dinamica esatta dello scontro.