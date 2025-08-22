Ravenna, guida ubriaca al volante provoca incidente: patente ritirata e denunciata per guida in stato di ebbrezza

Paura nella notte a Ravenna per un incidente stradale causato da una conducente visibilmente ubriaca. L’allarme è scattato poco dopo le 2.40 in viale dei Navigatori, nei pressi dei lidi ravennati, quando un veicolo ha perso autonomamente il controllo finendo contro un’auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Infortunistica della Polizia Locale, allertati dal 118. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma i rilievi hanno subito confermato la dinamica del sinistro: una perdita di controllo dovuta, secondo i primi accertamenti, a un abuso di alcol.

La 44enne alla guida è stata sottoposta a due prove con l’etilometro, entrambe risultate con valori superiori di quattro volte il limite consentito: 2,36 e 2,31 grammi per litro. Gli agenti hanno quindi provveduto al ritiro immediato della patente e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’ora notturna e dalla responsabilità per aver causato l’incidente.

L’episodio mette in evidenza ancora una volta i rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol, soprattutto nelle ore notturne, e l’importanza dei controlli per prevenire conseguenze più gravi sulla sicurezza stradale.