Ravenna, controlli ad “Alto Impatto” ai Giardini Speyer: identificate decine di persone, sequestrato hashish

Venerdì 29 agosto scorso la Polizia di Stato, insieme a Polizia Locale, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza e Carabinieri, ha condotto un’operazione di “Alto Impatto” nella zona della stazione ferroviaria, ai Giardini Speyer e nei locali limitrofi. Il servizio rientrava nelle attività concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso dei controlli sono stati identificati numerosi soggetti, alcuni dei quali risultati irregolari sul territorio nazionale. Un cittadino marocchino è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di hashish a uso personale.

Grazie all’impiego delle unità cinofile della Guardia di Finanza, è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 24 grammi di hashish nei pressi dei Giardini Speyer.

L’operazione ha portato anche a due denunce per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro delle patenti da parte della Polizia Stradale, a seguito del superamento del limite alcolemico consentito.

L’attività interforze conferma l’attenzione delle autorità verso una delle aree più delicate della città, spesso al centro di segnalazioni per episodi di degrado e illegalità.