Ravenna, assalto armato al Bar Stella: titolare immobilizzato e rapinatori in fuga con bottino e Gratta e Vinci

Un’azione rapida, violenta e studiata nei dettagli. Così si è consumata nella notte una rapina al Bar Stella di Camerlona, sulla via Reale, alle porte di Ravenna. Due uomini, uno armato di pistola e l’altro con un coltello, hanno fatto irruzione poco prima della mezzanotte, sorprendendo il titolare dell’esercizio e immobilizzandolo.

La dinamica è stata fulminea. I malviventi, dopo aver legato l’uomo, si sono concentrati sul bottino: via l’incasso giornaliero e una grossa quantità di Gratta e Vinci. Terminato il colpo, si sono dati alla fuga a bordo di un’Audi station wagon di colore nero, facendo perdere le proprie tracce in direzione Ravenna.

Il locale, ben noto nella zona e solitamente molto frequentato, è stato teatro di un episodio che ha lasciato sgomento tra i residenti. Ora la Polizia di Stato è al lavoro per individuare i responsabili. Le indagini si concentrano sia sulle telecamere di videosorveglianza interne al bar, sia su quelle posizionate lungo la strada, nella speranza che abbiano ripreso l’arrivo o la fuga dei rapinatori.

La notte del 17 luglio si è così tinta di paura e violenza, in un territorio dove eventi simili non sono frequenti. Le autorità invitano eventuali testimoni a farsi avanti e a fornire qualsiasi dettaglio utile all’identificazione dei due uomini in fuga.