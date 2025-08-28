Ravenna: arrestato un tunisino trovato in possesso di droga per droga e pallottole

La Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto un uomo per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, denunciandolo contestualmente per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di munizionamento per armi.

L’intervento è avvenuto nella tarda serata di ieri, a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa della Questura riguardante una presunta lite all’interno di un appartamento nel centro città. Giunti sul posto, gli agenti della Sezione Volanti hanno trovato un uomo in compagnia di una giovane donna in stato confusionale e una serie di oggetti – tra cui ritagli di cellophane, bilance di precisione e pipette per crack – che facevano presumere l’assunzione di sostanze stupefacenti.

La perquisizione dell’abitazione ha confermato i sospetti: nascosta tra vasi e cassetti, la Polizia ha rinvenuto circa 265 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish, alcune cartucce per pistola, revolver e fucile detenute illegalmente, oltre a un coltello da caccia con lama bilaterale.

Informata la Procura della Repubblica di Ravenna, l’uomo è stato tradotto presso la locale casa circondariale, in attesa della convalida dell’arresto.