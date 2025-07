Ravenna, 17enne inseguito e accoltellato alla schiena nella notte. L’aggressore è un 15enne

Nuova notte di tensione nel cuore della città. Intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì, un ragazzo di 15 anni è stato colpito alla schiena con una coltellata in piazza Duomo, durante un incontro tra adolescenti. L’aggressore, anche lui minorenne, si è dato alla fuga subito dopo l’attacco, ma è stato rintracciato e fermato dalla polizia poco dopo nei pressi di Porta Adriana, grazie alle descrizioni fornite dai presenti.

La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, ma dalle prime testimonianze emerge che i due giovani si trovavano all’interno di un gruppo più ampio, quando improvvisamente è scoppiato un diverbio culminato con l’aggressione. La vittima è stata raggiunta da una coltellata alla schiena, fortunatamente di striscio, ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti.

Anche l’aggressore è stato accompagnato in ambulanza, dopo aver dichiarato un malessere al momento del fermo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire il movente, che resta al momento sconosciuto.

Il fatto ha sollevato ulteriore allarme tra i cittadini, anche perché non si tratta di un episodio isolato. Appena una settimana fa, un altro accoltellamento tra giovani si è verificato poco distante, in piazza Andrea Costa. La città assiste così a un preoccupante susseguirsi di violenze tra minori che mette sotto pressione istituzioni, famiglie e forze dell’ordine.

Un’escalation che ora non può più essere ignorata.