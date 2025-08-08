Rally, Circuito San Marino: tutto pronto per la 52ª edizione. Sono 42 gli equipaggi iscritti

È ufficialmente tutto pronto per la cinquantaduesima edizione del Circuito San Marino, in programma venerdì 8 e sabato 9 agosto nella zona industriale di Gualdicciolo.

La gara prevede tre manche da quattro giri ciascuna, con la partenza fissata per le ore 12:00 di sabato 9 agosto. Il giorno precedente saranno effettuate le verifiche sportive e la distribuzione dei documenti necessari ai partecipanti.

La Scuderia San Marino ha reso noto l’elenco ufficiale degli iscritti: complessivamente 42 equipaggi, tra veicoli moderni e storici, e undici vetture nella categoria Rally Stars.

Tra i nomi confermati spicca la coppia Jader Vagnini e Alice Palazzi, al volante della Renault Clio R3. Tra i possibili protagonisti figurano anche Marcello Colombini, Paolo Diana e Angelo Montanari con Livio Ceci, tutti determinati a conquistare un posto sul podio. Attesi inoltre i concorrenti Lorenzo Grani e Samanta Grossi, secondi classificati lo scorso anno, e l’equipaggio di Gianluca Casadei, navigato in questa edizione da Fabio Graffietti, reduce dalla partecipazione al San Marino Rally Historic.

Assente per motivi personali il vincitore dello scorso anno, Paolo Segantini.