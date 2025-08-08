COMUNICATO STAMPA N.3

Repubblica di San Marino, 7 agosto 2025

Pubblicato l’elenco iscritti del Circuito San Marino

È tutto pronto per la cinquantaduesima edizione del Circuito San Marino, che si terrà venerdì 8 e sabato 9 agosto nella zona industriale di Gualdicciolo.

Tre manche con quattro giri ognuno con la partenza fissata alle ore 12:00 di sabato 9, dopo che il giorno precedente verranno effettuate le dovute verifiche sportive e la distribuzione dei documenti.

Nel frattempo la Scuderia San Marino ha reso noto l’elenco ufficiale dei partecipanti: 42 equipaggi iscritti nell’elenco tra moderno e storico e undici vetture nelle Rally Stars.

Confermata la presenza di Jader Vagnini, insieme ad Alice Palazzi, con la Renault Clio R3; tra i possibili protagonisti ci saranno anche Marcello Colombini, Paolo Diana, lo stesso Angelo Montanari con Livio Ceci che cercheranno un posto sul podio e tanti altri come Lorenzo Grani e Samanta Grossi, che l’anno scorso hanno chiuso al secondo posto finale, e l’equipaggio di Gianluca Casadei navigato in questa edizione da Fabio Graffietti, fresco di partecipazione al San Marino Rally Historic.

Tra gli assenti, a causa di motivi personali, il vincitore dello scorso anno Paolo Segantini.