Provincia di Rimini. Contributi fino a 30mila euro per startup e nuove imprese in Valmarecchia e Valconca

Il GAL Valli Marecchia e Conca ha lanciato un nuovo bando per incentivare la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali non agricole nell’entroterra riminese. La misura, prevista dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2023-2027, mette a disposizione complessivamente 240.000 euro a fondo perduto.

Il bando “SRE04 – Start up non agricole” è rivolto a persone fisiche intenzionate a costituire una nuova impresa, a imprese avviate da meno di un anno, a realtà già esistenti che vogliono attivare un nuovo codice ATECO, a liberi professionisti in fase di avvio e ad associazioni operanti in forma imprenditoriale. Il contributo massimo per ogni iniziativa selezionata è di 30.000 euro e potrà coprire spese per acquisto di attrezzature, macchinari, arredi, software, investimenti in promozione, costi di costituzione e anche l’acquisto di veicoli strumentali.

“Si tratta di una misura concreta di sostegno allo sviluppo locale”, si legge nel comunicato, “pensata per favorire la nascita di micro e piccole imprese in grado di dare nuova linfa all’economia delle aree rurali, con particolare attenzione all’innovazione, ai servizi, al turismo sostenibile, all’artigianato e alla cultura.”

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 13 del 7 novembre 2025, previa registrazione al portale regionale SIAG – AGREA, tramite il quale andrà inoltrata la richiesta.

Il GAL sottolinea come questo bando rappresenti “una reale opportunità per chi vuole investire sul territorio e contribuire alla sua crescita” e costituisca “un’occasione importante per contrastare lo spopolamento delle aree interne, valorizzare le risorse locali e sostenere chi ha un’idea d’impresa ma ha bisogno di un supporto concreto per partire.”

Tutte le informazioni e il testo integrale del bando sono disponibili sul sito ufficiale del GAL Valli Marecchia e Conca, all’indirizzo www.vallimarecchiaeconca.it.