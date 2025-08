PROMEMORIA. REFERENDUM SULL’ASSOCIAZIONE UE. Date ed ore per gli appuntamenti per l’autentica delle firme

REFERENDUM SULL’ASSOCIAZIONE UE Appuntamenti per l’autentica delle firme

Giovedì 7 agosto, dalle 17:00 alle 19:00,

Sarà possibile firmare, per coloro che sono stati chiamati dal Comitato, presso lo Studio del Notaio Paride Bugli, in Via Cinque Febbraio n. 17 a Domagnano (Central Square).

È necessario presentarsi con un documento d’identità valido.