Procuratore Federale deferisce Rimini e US Triestina per violazioni amministrative; possibile penalizzazione

Riassunto: Il Procuratore Federale, su segnalazione della Lega Pro, ha deferito l’US Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) e il Rimini FC (Girone B di Serie C) al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare per una serie di violazioni di natura amministrativa. È prevista una nuova penalizzazione, stimata in almeno 2 punti, con la società contata per recidiva. Il deferimento riguardo al Rimini cita Valerio Perini, amministratore unico, per non aver garantito entro l’8 agosto 2025 una garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto a Euro 1.000.000 dell’ammontare dei compensi lordi dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati, come indicato nel C.U. 294/A del 9.5.25. La società è deferita sia a titolo di responsabilità diretta sia di responsabilità propria, con contestata recidiva ex art. 18, comma 2, CGS. Le decisioni pendono ancora dall’autorità disciplinare.