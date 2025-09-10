Procura di Rimini: possibile reato di abbandono di incapace per 55enne russa

La Procura di Rimini contesta a una 55enne russa l’accusa di abbandono di incapace, legata a un periodo lo scorso luglio durante il quale, tornata in patria per oltre un mese, avrebbe lasciato senza assistenza il marito di 87 anni convivente a Riccione. L’uomo, in condizioni di salute precarie, non sarebbe stato in grado di provvedere a sé stesso. L’indagine è partita dopo le dimissioni della badante, che aveva segnalato ai servizi sociali la situazione lavorativa precaria e l’assenza di un regolare contratto con pagamenti non puntuali.

La 55enne è tornata a Riccione a metà agosto ed è stata informata dell’indagine dal suo avvocato. Secondo quanto riferito, la motivazione del viaggio era assistere la madre in Russia, dove le comunicazioni sono state complicate dall’uso di droni nei conflitti locali. La stessa avrebbe spiegato al difensore di voler rendere note le ragioni alle autorità; le indagini preliminari si sono chiuse.