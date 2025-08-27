Previsioni meteo, Romagna e San Marino di nuovo sotto “allerta gialla”: temporali e vento forte attesi domani

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta gialla valida dalla mezzanotte di oggi per tutta la giornata di giovedì 28 agosto, a causa di temporali e venti intensi previsti in diverse province della regione.

I temporali interesseranno in particolare le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, con possibili fenomeni di forte intensità dal pomeriggio, soprattutto lungo i rilievi centro-occidentali e le pianure più occidentali. Nelle aree colpite dai rovesci non si escludono allagamenti locali, frane su versanti fragili e innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua minori.

Contestualmente, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) provenienti da sud-ovest, con raffiche più intense lungo tutti i rilievi fino alla fascia pedecollinare. Per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini il rischio è concreto e invita alla prudenza, soprattutto durante gli spostamenti all’aperto.

La Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione agli avvisi locali e di limitare attività esposte a rischio durante le ore più critiche dei temporali e dei venti forti.