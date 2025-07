Positivo il potenziamento dell’alta velocità in Emilia-Romagna Tassinari (FI): “Fondamentale rafforzare i collegamenti, soprattutto in Romagna”

Roma, 16 luglio 2025 –

“È molto importante che – come indicato dal Sottosegretario Tullio Ferrante – si porti avanti con determinazione il potenziamento dell’offerta ferroviaria in Emilia-Romagna, in particolare per Forlì e l’intera area romagnola. L’ipotesi di una nuova stazione dell’alta velocità nel forlivese è una prospettiva concreta e strategica, che può finalmente dare alla Romagna il ruolo che merita nei grandi collegamenti nazionali”.

Lo dichiara l’On. Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale del partito in Emilia-Romagna, a seguito della riunione tenutasi al Mit con i rappresentanti di Fs, Rfi e Trenitalia.

“La Romagna – prosegue Tassinari – ha bisogno di infrastrutture moderne per valorizzare appieno le sue potenzialità economiche, turistiche e sociali. Intervenire sulla rete adriatica con soluzioni ad alta velocità è un passaggio cruciale per migliorare l’accessibilità, ridurre i tempi di percorrenza e favorire uno sviluppo equilibrato rispetto ad altre aree già meglio servite”.

“Naturalmente anche Parma – città con un forte profilo industriale e culturale – deve essere parte di questo rafforzamento, ma è fondamentale che la Romagna sia finalmente al centro delle priorità infrastrutturali. Ringraziamo il Sottosegretario Ferrante per la visione e l’impegno messi in campo. Forza Italia sarà in prima linea per accompagnare e sostenere ogni fase di questo percorso”, conclude Tassinari.

On. Rosaria Tassinari

Deputata e coordinatrice Regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia