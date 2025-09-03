Poggio Torriana. Festa del Miele 2025: il 6 e 7 settembre torna l’appuntamento più dolce dell’anno lungo le vie del suggestivo Borgo di Montebello a Torriana

Anche quest’anno torna la Festa del Miele a Montebello (Torriana), con due giornate straordinariamente ricche di eventi. Il 6 e 7 settembre le vie del Borgo ospiteranno mercatini di miele, salumi, formaggi, confetture, dolci, esposizioni di disegni sul mondo delle api e premiazioni dei bambini delle scuole di Poggio Torriana.

E poi ancora una degustazione guidata di vini Rimini Sangiovese e laboratori gratuiti con assaggi di miele e formaggi, per scoprire insieme le alchimie culinarie di questo antico prodotto naturale e tutte le curiosità sul piacere psicologico del gusto dolce. Smielature in diretta con esperti del mondo della natura che estrarranno il miele nella piazzetta della Chiesa, per la curiosità di grandi e piccoli. Spettacoli musicali e circensi intratterranno i presenti con grande simpatia e professionalità.

Inoltre sarà possibile gustare piatti della cucina romagnola a pranzo e cena nello stand gastronomico della Proloco di Torriana, passeggiare con dolci prelibatezze e consumare un fresco aperitivo ai piedi dell’antico Castello.

Api…Il nostro futuro è nelle loro ali…proteggiamole.

La Festa del Miele è un evento organizzato dal Comune di Poggio Torriana e dalla Proloco di Torriana-Montebello, con il contributo di Visit Romagna.

In allegato, il programma completo della festa.

Per ulteriori informazioni cliccare qui:

https://www.prolocotorriana.it/

https://www.oasinsiemeperlevalli.it/home/

https://www.facebook.com/prolocotorrianamontebello?locale=it_IT

https://www.facebook.com/RiconquistiamoOasiTorrianaMontebello?locale=it_IT

Comune di Poggio Torriana