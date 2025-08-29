Pesaro, spari a salve nella notte: intervengono le forze dell’ordine

Momenti di apprensione nella notte tra il 28 e il 29 agosto in piazzale Matteotti, a Pesaro, dove due volanti sono intervenute a seguito della segnalazione di esplosioni e schiamazzi.

Gli agenti hanno verificato che si trattava di tre colpi esplosi con una pistola scacciacani. Sul posto è stato individuato e identificato un gruppo di giovani coinvolti nell’episodio e la pistola scacciacani è stata recuperata.

Non risultano feriti o danni a persone o cose. L’intervento ha permesso di ristabilire la sicurezza nella zona, evitando ulteriori rischi per i residenti e i passanti.