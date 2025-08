Pesaro, scontro nella notte sulla Panoramica Ardizio: strada chiusa e un ferito soccorso dal 118

Notte movimentata lungo la Panoramica Ardizio, dove ieri – domenica 3 agosto – intorno alle 23 due auto si sono scontrate causando il blocco della viabilità e l’intervento di diverse squadre di emergenza. Quattro le persone coinvolte, una delle quali è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

L’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente panoramico ma anche insidioso della strada che collega Pesaro a Fano. Nonostante la violenza dell’urto, fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato con il personale del 118 per prestare le prime cure e garantire la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area circostante.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’impatto, ancora in fase di accertamento. Intanto la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, fino alla completa rimozione dei mezzi incidentati e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Lo schianto ha riacceso i riflettori sulla pericolosità notturna di alcuni tratti della Panoramica, frequentemente percorsa anche nelle ore serali e non nuova a episodi simili.